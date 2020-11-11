الخرطوم 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مكتبه اليوم بمبعوث الرئيس الأريتري يماني قبراب، يرافقه وزير الخارجية الأرتيري عثمان صالح، حيث نقل المبعوث لرئيس مجلس السيادة الانتقالي تحيات الرئيس الأريتري أسياس أفورقي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين، كما تناول اللقاء أهمية العمل الأفريقي المشترك وتوحيد وجهات النظر في القضايا التي تهم المنطقة.// انتهى //18:53ت م0190