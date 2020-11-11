القاهرة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأدانت جمهورية مصر العربية اليوم بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع في مدينة جدة واستهدف المشاركين أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين .وعبّرت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السويّة، مؤكدة وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها.// انتهى //18:54ت م0191