عمّان 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسسجلت الأردن 5419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 126401 إصابة.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1784 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً، بينهم 405 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 81 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1467 حالة.// انتهى //19:16ت م0197