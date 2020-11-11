كيب تاون 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسوقّعت جمهورية جنوب أفريقيا اتفاقية صداقة وتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "سيان".وقالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية ناليدي باندور خلال حفل توقيع افتراضي للاتفاقية: "نعتقد أن جنوب أفريقيا ستضطلع بدور حيوي للغاية في تعزيز تنفيذ اتفاقية التبادل الحر القارية الأفريقية وضمان أن تكون رابطة دول جنوب شرق آسيا جزء من الخطوات العملية الرامية إلى تحقيق الطموح القاري لهذا الاتفاق".وأعربت عن التزام بلدها والمنطقة بالنهوض بالديمقراطية ، وذلك من أجل استمرار ودعم التعددية القطبية في البحث عن حلول من خلال التعاون المشترك.وأضافت قائلة: نعتقد أنه من خلال هذه المجهودات سنتمكن من رفع التحديات المهمة التي تواجه بلداننا في ظل تفشي هذا الوباء الرهيب "كوفيد-19".يذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا هي تجمّع إقليمي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين الدول الأعضاء (كمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وبروناي، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام) .// انتهى //19:38ت م0200