الكويت 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة أم قدير غربي الكويت، وشعر بها معظم سكان المحافظات الكويتية.وأكد مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي أن الزلزال وقع جنوب غرب الكويت في منطقة (المناقيش- أم قدير) تمام الساعة 56ر5 مساء بتوقيت دولة الكويت على عمق 11 كم.// انتهى //19:44ت م0201