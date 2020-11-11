المنامة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأدانت مملكة البحرين بشدة العمل الجبان الذي وقع في محافظة جدة وأسفر عن إصابة شخصين.وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لبسط الأمن والاستقرار في أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، معربةً عن خالص تمنياتها بالشفاء للمصابين جراء هذا الاعتداء الآثم الجبان.// انتهى //19:54ت م0203