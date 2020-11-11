سياسي / خادم الحرمين الشريفين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح
الأربعاء 1442/3/25 هـ الموافق 2020/11/11 م واس
نيوم 25 ربيع الأول 1442هـ الموافق 11 نوفمبر 2020م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ.
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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20:23ت م
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