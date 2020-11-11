أحد المسارحة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة أحد المسارحة اليوم، إيداع المبالغ المخصصة لإعانات الأيتام المشمولين بالجمعية لشهر أكتوبر الماضي، وذلك ضمن الإعانات التي تقدمها الجمعية للأسر المستفيدة من خدماتها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية يحيى بن داؤود محزري، أن الإعانات شملت ٩ أسر بقيمة إجمالية بلغت ٣٦٠٠ ريال، وذلك بإيداعها في حساباتهم البنكية عن طريق الإيداع المباشر، مؤكداً حرص الجمعية على تقديم كل ما يخدم الأسر ومختلف الفئات المستفيدة من خدماتها.// انتهى //20:43ت م0212