بيروت 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسدان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بأشد العبارات الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.وأضاف الحريري في تصريح له اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، :" نؤكد على تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وقيادتها في مواجهة المخططات كافة، التي تستهدف أمن المملكة وسلامتها، سائلين الله عز وجل الشفاء للمصابين وحماية السعودية وشعبها من كل شر".// انتهى //23:06ت م0253