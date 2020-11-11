الرياض 25 ربيع الأول 1442هـ الموافق 11 نوفمبر 2020م واسعبر عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، باسمه ونيابة عن السلك الدبلوماسي، عن إدانة حادثة الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة.وأكد السفير بامخرمة التضامن المطلق مع ‎المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً ضد هذه الحادثة الجبانة التي لن تؤثر على مكانة المملكة التي ينعم مواطنوها والمقيمون بها بمن فيهم الدبلوماسيون بالأمن والأمان الذي يقل نظيره في العالم، مشيراً إلى أن كثيراً من بلدان العالم تشهد مثل هذه الحوادث التي توجب وقفة عالمية جادة وصادقة لوضع حد لها.وأعرب السفير بامخرمة عن تقديره لرجال الأمن السعودي الذين تعاملوا مع الحدث باحترافية وشجاعة بارزة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.// انتهى //23:20ت م0254