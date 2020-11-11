الخُبر 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسعقد مجلس اتحاد الغرف الخليجية اليوم اجتماعه الـ 53 عن بعد, برئاسة رئيس مجلس الاتحاد سمير ناس, ومشاركة نائبيه ورؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء والأمين العام.وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الاجتماع يُعقد في ظل ظروف ومعطيات شديدة التعقيد يدركها الجميع بسبب التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد التي تستدعي من القطاع الخاص الخليجي تعزيز دوره المهم جنباً إلى جنب مع حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيداً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها دول المجلس كافة الهادفة إلى حماية الفرد والمجتمع والاقتصاد من تداعيات الفيروس.واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة أهمها متابعة تطورات تشييد مقر الأمانة العامة للاتحاد والحسابات الختامية المالية للاتحاد عام 2018م, كما عرض التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد 2019م.وطُرح خلال الاجتماع مذكرة التعاون المشترك بين الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن العلاقات الاقتصادية الدولية، التي تناولت اجتماع شبكة قطاع الأعمال التي أُسست من قبل إدارات الشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون في عام 2017م.وفي ختام الاجتماع عُرض مشروع جدول أعمال الاجتماع الـ (54) لمجلس الاتحاد القادم والمقرر عقده في ديسمبر القادم.// انتهى //23:26ت م0256