إسلام أباد 25 ربيع الأول 1442هـ الموافق 11 نوفمبر 2020م واسأعربت جمهورية باكستان الإسلامية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في محافظة جدة اليوم، ونتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، مؤكدةً رفضها لكافة أشكال العنف والتطرف.وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم، عن تضامنها الكامل حكومةً وشعباً مع المملكة العربية السعودية، مشيدةً بكافة الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن في المملكة.كما عبرت باكستان عن تأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامتها وأمنها.// انتهى //23:34ت م0258