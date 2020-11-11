الأمم المتحدة 25 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش تعازيه إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأسرته، في وفاة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.جاء ذلك في بيان صحفي على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.الجدير بالذكر أن علم الأمم المتحدة في مقرها الرئيس نُكس حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن سلمان، الذي وافته المنية اليوم ، في مستشفى في الولايات المتحدة الأميركية، عن عمر ناهز 84 عاماً.// انتهى //23:45ت م0260