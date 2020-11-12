الرياض 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واساجتمع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مبنى رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم, بمعالي رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبدالأمير يارالله.وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وآفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع كبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين والوفد المرافق لمعالي رئيس أركان الجيش العراقي.// انتهى //00:41ت م0278