اقتصادي / مؤشرات سوق الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع
الخميس 1442/3/26 هـ الموافق 2020/11/12 م واس
واشنطن 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس
أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على ارتفاع.
وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 27.13 نقطة، أو 0.77 % ليغلق عند 3572.66 نقطة، وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الاغلاق ارتفاعاً بواقع 232.57 نقطة، أو 2.01 %، إلى 11786.43 نقطة.
فيما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 23.29 نقطة، أو 0.08 بالمئة، إلى 29397.63 نقطة.
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