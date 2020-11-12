بريدة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأنهى مركز الإحسان الخيري ببريدة إجراءات شحن رصيد الأسر عبر البطاقة الإلكترونية (تساهيل) بمبلغ 157 ألف ريال، وذلك لشراء كسوة الشتاء للعام 1442هـ التي استفاد منها 1304 أفراد يمثلون 310 أسر يخدمها المركز.ويأتي هذا الدعم ضمن المشروعات الموسمية الرئيسة التي يقدمها المركز بالتعاون مع محال الملابس الكبرى بمدينة بريدة.// انتهى //00:45ت م0280