الرياض 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسعقد كبار المسؤولين ـ على مستوى وكلاء وزارات ـ في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون، اجتماعاً اليوم عبر الاتصال المرئي, للتحضير للاجتماع الثالث للجنة الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على مشروع جدول أعمال اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في اجتماعها الثالث المقرر عقده افتراضياً في 8 ربيع الآخر القادم.وسيتم رفع توصيات هذا الاجتماع لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في اجتماعهم القادم للتوجيه بشأنها.// انتهى //00:51ت م0281