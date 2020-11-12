الرياض 25 ربيع الأول 1442هـ الموافق 11 نوفمبر 2020م واسصرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.// انتهى //01:50ت م0286