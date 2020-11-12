القاهرة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واساتفقت مصر مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال ( GAVI ) على الحصول على 20 مليون جرعة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتي ستنجح في الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.وقال وزير الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد خلال اجتماع اللجنة الطبية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم لمناقشة تطورات إعلان عدد من الشركات العالمية عن التوصل لنتائج متقدمة في لقاحات فيروس كورونا ، وبحث سُبل تأمين حصول مصر على جرعات كافية من تلك اللقاحات، أنه سيتم منح الأولوية المستهدفة لتعاطى اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ، مثل الأطقم الطبية ، والأشخاص الأكثر تأثرًا، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.//انتهى//02:14ت م0289