ظهران الجنوب 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسعقد المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد اليوم، بمكتبه في مقر الوزارة اجتماعاً مع رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب عوض آل المؤنس الوادعي، وأعضاء المجلس البلدي، تم خلاله استعراض احتياجات المحافظة الحدودية من المشاريع الخدمية خاصة المقدمة لسكان الشريط الحدودي.واطلع بن سعيد من خلال عرض مرئي على أهم تلك المشاريع المتعلقة بالصيانة الوقائية للطرق وإيجاد طريق بديل لمرور الشاحنات غرب المحافظة ومشروع لدرء أخطار السيول والأمطار، وإكمال البنية التحتية في مخططات سكان الشريط الحدودي خاصة فتح الشوارع والسفلته والإنارة.ويأتي اللقاء في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل في تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها.وأكد بن سعيد حرص الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وبدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل في الاهتمام بكل ما يخص المواطن وتطوير القطاعات البلدية .//انتهى//04:09ت م0298