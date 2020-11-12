شنغهاي 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، نزولا من 17 حالة في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة محلية جرى تسجيلها في تيانجين، وأن بقية الحالات لقادمين من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86299 حالة بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //04:30ت م0300