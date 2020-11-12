الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك: رؤية المملكة خارطة طريق لمستقبل أفضل وحريصون على التفاعل البناء مع المجتمع الدوليخادم الحرمين يُعزي ملك البحرين في وفاة رئيس الوزراءالقيادة تعزي أمير الكويت وولي عهدهمجلس الشؤون الاقتصادية يناقش مشروع الميزانية للعام 2021خالد الفيصل: الإنسان أهم مشروعات الأمم والحضاراتفيصل بن سلمان يثمن جهود «القوافل الطبية المتنقلة»فيصل بن مشعل: القيادة فتحت آفاق الاستثمار أمام أبناء الوطنالإرهاب يطال الأموات.. اعتداء جبان في جدةتعافي 421 حالة وتسجيل 394 إصابة جديدة بكورونانائب وزير الدفاع يبحث مع أبرامز استقرار المنطقةالمملكة: سلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية ضمن قمة الأولوياترحيل الأمير خليفة بن سلمان.. شاهد تاريخ البحرينالميليشـيا تعـطل آلية تدفـق الوقـود.. وتفشـل جهـود الأمم المتحدةاليساريون بعد انتصار بايدن.. فرح وسرور وتعبئة لبث السموم«إعادة الفرز».. معركة مقبلة على البيت الأبيضجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود// يتبع //06:01ت م0003