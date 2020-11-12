عام / الصحف السعودية
الخميس 1442/3/26 هـ الموافق 2020/11/12 م واس
الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك: رؤية المملكة خارطة طريق لمستقبل أفضل وحريصون على التفاعل البناء مع المجتمع الدولي
خادم الحرمين يُعزي ملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء
القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده
مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش مشروع الميزانية للعام 2021
خالد الفيصل: الإنسان أهم مشروعات الأمم والحضارات
فيصل بن سلمان يثمن جهود «القوافل الطبية المتنقلة»
فيصل بن مشعل: القيادة فتحت آفاق الاستثمار أمام أبناء الوطن
الإرهاب يطال الأموات.. اعتداء جبان في جدة
تعافي 421 حالة وتسجيل 394 إصابة جديدة بكورونا
نائب وزير الدفاع يبحث مع أبرامز استقرار المنطقة
المملكة: سلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية ضمن قمة الأولويات
رحيل الأمير خليفة بن سلمان.. شاهد تاريخ البحرين
الميليشـيا تعـطل آلية تدفـق الوقـود.. وتفشـل جهـود الأمم المتحدة
اليساريون بعد انتصار بايدن.. فرح وسرور وتعبئة لبث السموم
«إعادة الفرز».. معركة مقبلة على البيت الأبيض
جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود
// يتبع //
06:01ت م
0003