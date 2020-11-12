وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( خارطة الطريق ) : حرص الملك عبدالعزيز -رحمه الله- منذ تأسيس المملكة، على أن يكون مبدأ الشورى، قاعدة أساسية لإدارة شؤون الوطن ومناقشة أموره، واستحداث أي أنظمة أو قرارات ترتبط بتطوير أداء أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتمس حياة المواطن، والاستماع إلى همومه وآرائه ومقترحاته، إضافة إلى كل ما يتعلق بتطوير الأنظمة وتحديثها اعتماداً على الآية الكريمة «وأمرهم شورى بينهم».وتابعت : ولذلك جاء حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على إلقاء الخطاب أمام مجلس الشورى، خلال تدشين أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة، تأكيداً على الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة المملكة للمجلس ودوره المحوري في رسم سياسات البلاد، حيث قدم الخطاب رؤية شاملة لجميع القضايا والمجالات التي تهم الوطن والمواطن، وتنعكس على مسيرة التنمية الشاملة التي تعمل عليها حكومتنا الرشيدة، وتسعى إلى تحقيقها في كافة الجوانب لتلبية احتياجات المواطنين وتحقق تطلعاتهم.وبينت : الخطاب الملكي تميز بالشفافية والوضوح في تناوله لجميع التحديات المحلية والإقليمية والدولية، والأهداف التي تطمح الدولة في الوصول إليها، وشرح مواقف المملكة حيال الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، وتأكيده -حفظه الله- على استمرار نهج المملكة في مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية.وواصلت : مجلس الشورى شريك في صناعة القرار، ومناقشة الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات ودراسة سياسات وخطط الدولة العامة، وخادم الحرمين حريص على قيام المجلس بدوره الكامل، بحيث تتعاون جميع سلطات الدولة أثناء مناقشة الموضوعات، وإصدار القرارات الداعمة لمسيرة التنمية في المملكة، والتي تهم الوطن والمواطن، وتساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة من جميع أجهزة الدولة.// يتبع //06:01ت م0004