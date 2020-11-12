وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( كلمة ملك.. ومكانة وطن ): الاهتمام الإقلـيمي والـدولـي بخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- عند افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والذي تناول فيه «أيده الله» سياسة المملـكة الـداخلـية والخارجية ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية، ويأتي في وقت مهم جدا يستحوذ على جل اهتمام الكثير من الدوائر السياسية والاقتصادية لاعتبارات عدة في مقدمتها مكانة خادم الحرمين الشريفين الكبيرة والمؤثرة، ويعكس مكانة المملكة باعتبارها دولـة كبيرة ومحورية علـى المستوى العالمي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام 2020 ، والتي تعد أكثر المجموعات الدولية تأثيرا وأهمية في المجال الاقتصادي والمالي العالمي.وأضافت : وحين نمعن في ما ذكره رئيس مجلس الشورى الـشيخ الـدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بأن خطاب خادم الحرمين الشريفين الـسنوي في مجلـس الـشورى يشير إلـى مدى اهتمامه - حفظه الله- بالمجلس وبدوره وحضوره في المشهد الوطني بوصفه واحدا من المؤسسات الـتنظيمية والـرقابية المهمة في الـدولـة، كما يشكل ذلـك صورة من صور الـثقة الـتي يحظى بها المجلـس من الـقيادة والـتي مكنت المجلس من الـنهوض بدوره ومسؤولـياته تجسيدا لمبدأ الـشورى، وأن قبة المجلس وما تشهده من نقاش جاد يعكس رؤية الـقيادة والـوطن، حيث يلتئم أعضاؤه من أجل تغليب المصلحة الوطنية في واقع جديد للممارسة الـشورية بالمملكة، حيث أسهم المجلس بشكل كبير في المشاركة في مسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية التي تمر بها المملكة، وعمل على مواكبة كافة الخطط التنموية في مقدمتها رؤية 2030 ، فهي معطيات تعكس إجمالا ذلـك المشهد المتكامل من أهمية وتأثير المملكة وقراراتها وخططها في المجتمع الـدولـي علـى مختلـف الأصعدة الاقتصادية والأمنية، وكذلـك تلك الرعاية من لدن الحكومة الرشيدة لأدق تفاصيل المشهد الوطني.// يتبع //06:01ت م0005