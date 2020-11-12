إسلام آباد 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إدانة باكستان واستنكارها الشديدين للاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في محافظة جدة أمس، ونتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.واهتمت ببيان وزارة الخارجية الباكستانية التي أكدت تضامن باكستان حكومةً وشعباً مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامتها وأمنها.وتناقلت ترحيب باكستان بالإعلان الأخير لوقف إطلاق النار في منطقة ناغورنو قرة باغ بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسيا.وتابعت تطورات فيروس كورونا الذي يواصل الانتشار بقوة في باكستان ضمن موجته الثانية، واستعداد السلطات الباكستانية لفرض المزيد من الإجراءات الوقائية في الأسواق والمصالح العامة والتعليمية للحد من انتشاره.وأشارت إلى مساعي الحكومة الباكستانية لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأسرع وقت ممكن في باكستان.وأخبرت عن تأثر حركة السير والنشاط العام في المناطق الوسطى من باكستان بسبب الضباب الدخاني المخيم عليها منذ أيام.ونشرت خبر إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء.وعرجت صحف باكستان إلى بدء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تشكيل إدارته وسط استمرار الجدل بشأن محاولة الرئيس دونالد ترامب البقاء في السلطة.// انتهى //07:17ت م0011