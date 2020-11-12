طرابلس 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على مواصلة ملتقى الحوار ليومه الثالث بين الأطراف الليبية بتونس برعاية أممية، موضحة أن المجتمعين في الملتقى ناقشوا آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما، وصياغة اتفاق سياسي يضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.وتناولت إعلان وزارة الخارجية الاتفاق مع الجانب التونسي على البرتوكول الصحي المتعلق بتسهيل حركة العبور بين البلدين واستئناف التبادل التجاري وتنقل المواطنين عبر المعابر البرية والجوية.وتطرقت إلى عقد اللجنة العسكرية اجتماعاتها بمدينة سرت، موضحة أن مفاوضات اللجنة العسكرية حققت نجاحاً كبيراً، مشيرة إلى أن مسؤولية التوصل لحل نهائي للأزمة تقع على عاتق ملتقى الحوار السياسي، وهناك إصرار أممي من أن يتم تنفيذ كافة البنود التي تم الاتفاق عليه في جنيف وفى غدامس .ونقلت الصحف تأكيد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن شمولية الحل السياسي في ليبيا تظل السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد .وعرجت على تصريحات المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، وتأكيدها تحقيق تقدم في أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، موضحة أن المشاركين توصلوا إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة.// انتهى //09:20ت م0012