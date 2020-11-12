بيروت 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لنتائج الزيارة التي يقوم بها مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، لبيروت لبحث مخارج الأزمة الحكومية في ظل فشل كل المساعي للاتفاق على تشكيلة وزارية تحظى بقبول كافة الأطراف الأساسية.وأشارت إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 شبان فلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت أمس مع متظاهرين فلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.وأوردت إعلان رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أمس، أن المحادثات الجارية في تونس حول مستقبل ليبيا، أحرزت تقدما تمثل في الاتفاق على إجراء الانتخابات خلال 18 شهراً.وتحدثت عن إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا أمس، الاتفاق على مواجهة أي تهديد للأمن الإقليمي، والتصدي لدعم جماعات الإرهابية.وتطرقت الصحف إلى تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس أن رسالة الولايات المتحدة واضحة، وهي أن من يتعامل مع إيران يخاطر بالوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية مشدداً على أن بلاده ملتزمة بالتصدي لأي نشاط إيراني يهدد أمنها القومي.// انتهى //10:14ت م0014