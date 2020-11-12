القاهرة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أثينا أمس مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، وما تناولته بشأن تعزيز التعاون العسكري والسياسي بين البلدين ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومناقشة مختلف تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس السيسي وقوف مصر إلى جانب اليونان ضد أي تصعيد أو عمليات استفزازية، ومطالبته المجتمع الدولي بمضاعفة الجهد لمجابهة خطر الإرهاب والتصدي للدول الداعمة له وانتهاج سياسيات حاسمة لمحاسبة أنظمة الدول التي توفر الدعم والملاذ الأمن والمنابر الإعلامية لتلك الجماعات.ونوهت إلى توصل وزارة الصحة لاتفاق مع التحالف الدوليّ للقاحات والأمصال GAVI لحصول مصر على 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي ستنجح في الحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية.وأشارت إلى إعلان الأمم المتحدة أن المباحثات السياسية بشأن مستقبل ليبيا الجارية في تونس أحرزت تقدما مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون 18 شهراً واتخاذ خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية.وعرجت على تطورات الأوضاع في إثيوبيا والصراع في إقليم تيجراي بشمال البلاد، مشيرة إلى حدوث انفجار في العاصمة أديس أبابا أمس.// انتهى //10:44ت م0019