الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأطلقت الجمعية العربية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" مساء أمس في مقر الغرفة التجارية بالرياض مبادرة "ويستمر الوفاء" لتكريم الفنانين التشكيلين، مستهلة بمعرض لأعمال الفنان التشكيلي الراحل فهد الحجيلان.وافتتح المعرض رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أمين عام جائزة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز السبيل بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد ومجموعة من المهتمين بالفن التشكيلي وأسرة الفنان الحجيلان.وأوضحت الدكتورة الرويشد أن مبادرة الجمعية "ويستمر الوفاء" أتت تكريماً لفناني السعودية التشكيليين الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخ الحركة التشكيلية السعودية، مضيفة أن تكريم الحجيلان هو الأول في سلسلة لعدة معارض فنية مستقبلية تسعى من خلالها "جسفت" إلى تحقيق رسالتها وأهدافها في خدمة الفن التشكيلي السعودي وفنانيه ودعم الحركة التشكيلية السعودية، وتنمية الوعي الفني والإبداعي لدى المجتمع المحلي.يشار إلى أن المعرض زين بـ 26 لوحة من أعمال الفنان الحجيلان -رحمه الله- بعضها يعرض للمرة الأولى، كما تضمن حفل التكريم عرضا لفيلما وثائقيا عن تاريخ الفنان، وأمسية ثقافية حوارية بعنوان " ويستمر الوفاء".//انتهى//10:47ت م0020