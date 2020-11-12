رام الله 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية اخبار فيروس كورونا حيث سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 وفيات، فيما شفي 801 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينياً من الضفة، واستدعت أربعة مواطنين فلسطينيين آخرين، وهدمت منزلاً في حي الطور شرق القدس المحتلة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعنت بناء 1700 وحدة استيطانية، في عدد من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.وأوردت تأكيدات الرئاسة الفلسطينية، استعدادها للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل على أساس الشرعية الدولية.ولفتت الصحف النظر إلى تنديد دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى بتمديد الشرطة الإسرائيلية فترة الاقتحامات 40 دقيقة إضافية في الفترة المسائية وانتهاك واضح للوضع القائم في المسجد الأقصى منذ احتلال القدس عام 1967.// انتهى //11:11ت م0023