عام الأرصاد " تصدر تنبيهاً بهطول أمطار على منطقة عسير
الخميس 1442/3/26 هـ الموافق 2020/11/12 م واس
أبهـا 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير, تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل, حيث تستمر الحالة - بمشيئة الله - حتى الـ 8 مساءً.
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11:12ت م
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