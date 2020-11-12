أبهـا 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار ‏رعدية على منطقة عسير, تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل, حيث تستمر الحالة - بمشيئة الله - حتى الـ 8 ‏مساءً.// انتهى //11:12ت م0024