سكاكا 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم عدداً من القيادات العسكرية والمدنية الذين تم تعيينهم بمناصبهم حديثاً، حيث استقبل سموه العقيد فهد بن مقبل الشمري، الذي تم تعيينه قائداً لقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة.كما استقبل سموه رئيس النادي الأدبي الثقافي عبدالعزيز بن سعود النبط بمناسبة تكليفه رئيساً للنادي بالمنطقة، مستعرضاً مع سموه أنشطة وبرامج النادي الخاصة بالأدباء والمثقفين.واستقبل سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، الدكتور سعيد بن عبدالعزيز السعيدان بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، مستعرضاً مع سموه سير العمل في أفرع التدريب التقني.وهنأهم سموه خلال اللقاء بهذه الثقة، مؤكداً على تحقيق أهداف كل إدارة بما يخدم المنطقة وأبنائها، متمنياً للجميع التوفيق.// انتهى //11:42ت م0032