سكاكا 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واستواصل صحة الجوف تنفيذ مبادرتها التوعوية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن حملتها الصفرية تحت شعار #الجوف_بالتزامنا_نصفرها.وشملت المبادرات المنفذة مبادرة " المناسبات العامة" التي تهدف للمشاركة في المهرجانات والفعاليات عبر فريق التطوع الصحي لتطبيق الإجراءات الاحترازية, حيث شاركت صحة الجوف في مهرجان شتاء الجوف, ومهرجان أيام العسل, والقافلة الزراعية الإرشادية بالجوف, وقامت بتخصيص نقطة فرز للحضور، كما خصصت فرق جوالة لتوعية الزوار بالالتزام بلبس الكمام والتباعد الجسدي، إلى جانب مبادرة (#شكرا_لأنك_واعي), التي تسعى من خلال الجولات الميدانية في المواقع العامة والأسواق والمهرجانات, إلى تقديم الشكر لكل ملتزم بتطبيق الاحترازات الوقائية.كما شملت مبادرة "أبطال الالتزام"، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة من خلال تنفيذ جولات مفاجئة على المطاعم والمقاهي, حيث يتم منح وسام المبادرة للمنشأة المطبقة للبرتوكولات الرسمية المعتمدة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى "جولات ميدانية للوعي الصحي"، وتهدف إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع على الالتزام بالتدابير الوقائية، في أسواق سكاكا ومنتزهاتها, فيما حملت مبادرة أخرى عنوان "المشاركة في المناسبات الخاصة"، والرابعة بعنوان "تكثيف النشر" واستهدفت مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم: #الجوف_بالتزامنا_نصفرها.// انتهى //11:43ت م0033