بغداد 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واستابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم، مجدداً مسألة إطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين المتأخرة, مبرزة المراحل التي قطعها قانون تمويل العجز المالي المعروض على مجلس النواب حالياً, والذي يعالج هذه المسألة للأشهر الثلاثة المقبلة.وتطرقت إلى الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في العراق في السادس من يونيو القادم, مشيرة إلى الجدل الدائر ووجهات النظر المختلفة إزاء قانون الانتخابات الذي تم عرضه على البرلمان مؤخراً.وعرجت على الضمانات التي تقدمها الحكومة لتحقيق الشفافية العالية في الانتخابات التشريعية المبكرة, مبرزة الدعم الذي قدمته الحكومة لمفوضية الانتخابات من أجل المضي قدماً بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر, وفق قانون الانتخابات الجديد الذي تم تشريعه واصبح نافذاً.// انتهى //11:46ت م0035