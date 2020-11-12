الرباط 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالوضع المقلق لتطور فيروس كورونا المستجد بالمغرب، وذكرت أن المغرب أصبحت تحتل المركز الـ32 عالمياً والثانية إفريقياً من حيث عدد الإصابات بالفيروس.وأفادت صحف الخميس أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، قد بدأت أول أمس بمدينة سرت شمال ليبيا، الجولة السادسة من المحادثات المخصصة لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بجنيف.واهتمت الصحف بانطلاق المؤتمر الدولي الخاص بعودة اللاجئين والنازحين السوريين بدمشق، ودعوة موسكو الى ضرورة عودة هؤلاء إلى بلادهم لإنهاء الأزمة الإنسانية.وتناقلت إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.// انتهى //11:51ت م0036