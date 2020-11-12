اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع
الخميس 1442/3/26 هـ الموافق 2020/11/12 م واس
طوكيو 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس
أغلق المؤشر نيكي اليوم قرب أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر نظيراتها الأمريكية، بيد أن المكاسب كبحتها عمليات بيع لجني الأرباح .
وارتفع المؤشر نيكي 0.68 % إلى 25520.88 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من يونيو 1991 في وقت سابق من الجلسة.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16 % إلى 1726.23 نقطة منهيا مكاسب استمرت على مدى سبع جلسات على التوالي.
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