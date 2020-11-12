طوكيو 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأغلق المؤشر نيكي اليوم قرب أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر نظيراتها الأمريكية، بيد أن المكاسب كبحتها عمليات بيع لجني الأرباح .وارتفع المؤشر نيكي 0.68 % إلى 25520.88 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من يونيو 1991 في وقت سابق من الجلسة.وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16 % إلى 1726.23 نقطة منهيا مكاسب استمرت على مدى سبع جلسات على التوالي.// انتهى //12:02ت م0037