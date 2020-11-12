تونس 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إدانة تونس واستنكارها للاعتداء الجبان الذي وقع في محافظة جدة، مؤكدة تضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا مجدّدة دعمها الكامل لها في ما يحفظ أمنها واستقرارها.وتناولت إعلان الأمم المتحدة أن المباحثات السياسية بشأن ليبيا الجارية في تونس أحرزت تقدمًا مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون 18 شهراً واتخاذ خطوات إيجابية نحو توحيد المؤسسات الليبية.وعرجت صحف الخميس على إعلان وزارة الخارجية التونسية الاتفاق مع الجانب الليبي على البرتوكول الصحي المتعلق بتسهيل حركة العبور بين البلدين واستئناف التبادل التجاري وتنقل المواطنين عبر المعابر البرية والجوية.وأشارت صحف اليوم إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 شبان فلسطينيين خلال المواجهات اندلعت مع متظاهرين فلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.وتابعت صحف تونس تطورات الوضع العالمي لجائحة كورونا مشيرة إلى أن أكثر من 51.81 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و279 ألفا و29 حالة.// انتهى //12:05ت م0038