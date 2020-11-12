سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يلتقي المبعوث الأمريكي لشؤون إيران وفنزويلا
الخميس 1442/3/26 هـ الموافق 2020/11/12 م واس
أبوظبي 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ،اليوم، المبعوث الأمريكي لشؤون إيران وفنزويلا إليوت أبرامز .
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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12:05ت م
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