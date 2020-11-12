أبوظبي 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ،اليوم، المبعوث الأمريكي لشؤون إيران وفنزويلا إليوت أبرامز .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:05ت م0039