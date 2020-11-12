رياضي / فروسية حائل تنظم حفل سباقها الرابع لهذا العام

الخميس 1442/3/26 هـ الموافق 2020/11/12 م واس
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حائل 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس ‏
أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه الرابع لهذا العام على ‏ميدان الفروسية بحائل حيث توج الجواد ‏"معشمني" بكأس الحفل‏ للمالك ‏ماجد المرشدي ‏.
‏ ‏ وأوضح مدير المركز الإعلامي بميدان الفروسية بحائل المهندس ياسر ‏النازح أن السباق تكوّن من أربعة أشواط على مسافة ‏1400م, حيث حقق ‏ المركز الأول الجواد "عفارم عليك" بالشوط الأول للمالك إسطبل الموج, ‏فيما حقق ‏الجواد "وارث المجد" المركز الأول ‏في الشوط الثاني للمالك ‏خميس راشد الشمري كما فازت بالمركز الأول الفرس "أم الكرم" ‏بالشوط الثالث ‏للمالك راجح هندي الشلاقي .
‏ وفي ختام الحفل سلم أمين مجلس الإدارة حمدان المبروك الكأس للفائز ‏بالشوط الرئيس.
‏ ‏// انتهـى // ‏
12:27ت م
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