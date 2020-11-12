رياضي / فروسية حائل تنظم حفل سباقها الرابع لهذا العام
الخميس 1442/3/26 هـ الموافق 2020/11/12 م واس
حائل 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس
أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه الرابع لهذا العام على ميدان الفروسية بحائل حيث توج الجواد "معشمني" بكأس الحفل للمالك ماجد المرشدي .
وأوضح مدير المركز الإعلامي بميدان الفروسية بحائل المهندس ياسر النازح أن السباق تكوّن من أربعة أشواط على مسافة 1400م, حيث حقق المركز الأول الجواد "عفارم عليك" بالشوط الأول للمالك إسطبل الموج, فيما حقق الجواد "وارث المجد" المركز الأول في الشوط الثاني للمالك خميس راشد الشمري كما فازت بالمركز الأول الفرس "أم الكرم" بالشوط الثالث للمالك راجح هندي الشلاقي .
وفي ختام الحفل سلم أمين مجلس الإدارة حمدان المبروك الكأس للفائز بالشوط الرئيس.
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12:27ت م
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