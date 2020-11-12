حائل 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس ‏أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه الرابع لهذا العام على ‏ميدان الفروسية بحائل حيث توج الجواد ‏"معشمني" بكأس الحفل‏ للمالك ‏ماجد المرشدي ‏.‏ ‏ وأوضح مدير المركز الإعلامي بميدان الفروسية بحائل المهندس ياسر ‏النازح أن السباق تكوّن من أربعة أشواط على مسافة ‏1400م, حيث حقق ‏ المركز الأول الجواد "عفارم عليك" بالشوط الأول للمالك إسطبل الموج, ‏فيما حقق ‏الجواد "وارث المجد" المركز الأول ‏في الشوط الثاني للمالك ‏خميس راشد الشمري كما فازت بالمركز الأول الفرس "أم الكرم" ‏بالشوط الثالث ‏للمالك راجح هندي الشلاقي .‏ وفي ختام الحفل سلم أمين مجلس الإدارة حمدان المبروك الكأس للفائز ‏بالشوط الرئيس.‏ ‏// انتهـى // ‏12:27ت م0041