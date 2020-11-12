الجزائر 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، أمس، في افتتاح جلسة لمناقشة موازنة الدولة للعام 2021، أن الجزائر دشنت مرحلة جديدة حبلى بملامح التغيير المنشود الذي تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام الشعب، مبرزا في هذا الصدد إلى الدستور الجديد الذي يشكل الميلاد الفعلي للجزائر الجديدة.وواصلت متابعة الوضع الوبائي في الجزائر ،مشيرة إلى استمرار تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث سجلت وزارة الصحة 811 إصابة، وهو أعلى رقم منذ دخول الوباء، بالإضافة إلى 354 حالة شفاء، و16 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.وعرجت على الوضع في ليبيا، مشيرة إلى اقتراب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من التوصل لآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، وتشكيل اللجان الفرعية المتخصصة بهدف الإسراع في تنفيذ الاتفاق الموقع في جنيف.وتطرقت صحف الخميس في متفرقات دولية أخرى إلى إعلان منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 6.3 مليون، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء، مبينة بأن أعداد حالات الوفاة تضاعفت بأكثر من 54 ألفا، بزيادة 9000 عن الأسبوع الماضي.// انتهى //12:46ت م0044