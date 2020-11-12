الرباط 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسعقد الفريق الفني للدعم المجتمعي في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اجتماعًا تحضيريًا عن بُعد مع الفريق الفني المختص بالتعليم والحماية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تطوير نموذج للتدخل النوعي لقطاع التعليم والحمايه في مناطق الكوارث والنزاع وتحسين جودة التعليم ودعم الفئات المهمشة وخصوصا المرأة، وذوي الإعاقة، والأيتام، والأطفال، وكبار السن في المناطق المحتاجة، الذي يضمن حصول المتضررين على خدمات التعليم والحمايه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أنجز منذ تأسيسه 79 مشروعًا تعليميًا استفاد منها العديد من الدول حول العالم، ويُعدّ ذلك امتداداً للعطاء المستمر المقدم من المملكة العربية السعودية في الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في العديد من المجالات المختلفة ومنها قطاع التعليم.// انتهى //12:52ت م0046