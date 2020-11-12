الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأكد معالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى , منهج عمل وخارطة طريق للمملكة، حيث تناولت فكر ورؤية القيادة الحكيمة للسياستين الداخلية والخارجية للدولة ، وتطلعاتها لتتبوأ من خلالها ما تستحقه من مكانة عالمية.وأشاد معاليه بتأكيد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بجعل مكافحة الفساد من أهم أولويات المملكة في الفترة القادمة، وزيادة مؤشرات الشفافية والنزاهة، وتحسين الخدمات الحكومية، واستمرار مسيرة الدعم للقطاع الاقتصادي، حتى يضطلع بدوره المحوري في النهوض بالاقتصاد الوطني السعودي، التي يعمل عليها – برؤية عصرية - سمو ولي العهد الأمين – حفظه الله- .وأوضح معاليه أن، مجلس الشورى بلجانه المختلفة وحرص القيادة على تفعيل دوره، والدماء الجديدة التي تم ضخها في شرايينه، إضافة لدور المرأة وتعيين مساعدة لرئيس المجلس في هذه الدورة ، كفيل بتطوير أداء وتمكينه من أداء دوره المامول.// انتهى //14:57ت م0076