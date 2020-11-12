صبيا 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واساختتمت اليوم، فعاليات برنامج تمكين قادة العمل التطوعي "الرؤية والتأسيس والمهارات" ، الذي نفذته إدارة التعليم بمحافظة صبيا بالتعاون مع جامعة جدة.وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي أن البرنامج قدم على مدى خمسة أيام العديد من الدورات التدريبية في مجالات " التطوع من حيث التصور والرؤية" و " القيادة التطوعية" و " تصميم المبادرات التطوعية" و"الشراكات المجتمعية" و " إدارة المخاطرة في العمل التطوعي" ، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 450 متطوعاً ومتطوعة.//انتهى //15:22ت م0078