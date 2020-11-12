برلين 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واساستقبل فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، في مقر الرئاسة بالعاصمة برلين اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية الألمانية الصديقة، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض تاريخ علاقات الصداقة بين البلدين وسبل وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال.// انتهى //15:30ت م0081