تبوك 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأكدت أمانة منطقة تبوك استمرار أعمالها الرقابية وجولاتها التفتيشية المكثفة، للحفاظ على الصحة العامة بكافة مدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب أعمال الرش والتعقيم والنظافة للأماكن العامة.وأشارت " الأمانة " خلال الحملة المشتركة التي نفذتها أمس مع الجهات الأمنية في عدة مواقع تجارية ، لمتابعة مدى إلتزام المنشآت التجارية وروادها بالإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بكوفيد 19 المستجد : أنها تعمل على مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للسيطرة على فيروس كورونا في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة ، مؤكدةً أن الفرق الميدانية تواصل حالياً أعمال مكافحة آفات الصحة العامة، وخاصة الآفات الناقلة للأمراض، ورشّ المدن بالمبيدات، وغسل وتعقيم المنتزهات والساحات العامة، مشددةً على أن الإجراءات الاستباقية المعنية بالتصدّي لفيروس كورونا، تشمل الجولات الرقابية المكثفة ، للتأكد من التزام المحلات التجارية والغذائية والعاملين فيها، بتطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة وكافة الجهات ذات العلاقة، وتوفير موادّ التعقيم في هذه المرافق، بالإضافة إلى مراقبة أسواق الخضار والفواكه المركزية، وأسواق اللحوم والأسماك، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية البلدية من نظافة وتطهير، وذلك لضمان سلامة وصحة الجميع .ولفتت أمانة تبوك إلى أن هناك حملات توعية مشتركة تستهدف المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة والعاملين فيها ومرتاديها، وتشمل التوعوية والتعريف بطرق الوقاية، مع تقديم النصائح في حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، للتوجه إلى المرافق الصحية.// انتهى //15:33ت م0085