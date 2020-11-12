إسلام آباد 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان 1808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 349992 حالة، منها 22088 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 784 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 320849 حالة شفاء.وأضاف أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7055 حالة وفاة.// انتهى //15:33ت م0087