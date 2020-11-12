الدمام 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسفعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، برامج وفعاليات ضمن حملة "الصلاة نور" في جامعة الملك فيصل بالأحساء.وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض ولوحات الطرق وشاشات المجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.// انتهى //15:33ت م0088