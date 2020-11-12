تونس 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأنقذ خفر السواحل التونسي 19 مهاجرًا غير شرعي من الغرق من بينهم نساء وأطفال ورضيع، على بعد 60 كيلو من شواطئ مدينة صفاقس جنوب تونس.وأوضح المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل التونسي الرائد علي العياري، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل تسرب المياه إلى مركبهم، مشيرًا إلى أنه تم إيقافهم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.// انتهى //17:00ت م0122