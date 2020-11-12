القاهرة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.وأكدت الأمانة العامة في بيان لها اليوم إدانتها وشجبها المطلق لهذا العمل الإجرامي الجبان، معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وأعلنت عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الجريمة ومكافحة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقراراها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.// انتهى //17:03ت م0123