حفر الباطن 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واستنفذ صحة حفر الباطن يومي الجمعة والسبت المقبلين حملة التبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة، وذلك في متنزه النزهة من الساعة الرابعة مساءً حتى التاسعة مساءً ولمدة يومين وفق الإجراءات الاحترازية واتخاذ جميع التدابير الوقائية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للمشاركة في التبرع بالدم.وتأتي هذه الحملة تعزيزاً للجانب الإنساني وتأمين احتياجات بنوك الدم في المستشفيات من الدم لعلاج المرضى حيث تحرص صحة حفر الباطن على تنظيم حملات التبرع بالدم لنشر ثقافة التبرع والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدم في بنوك الدم بمستشفيات المحافظة.// انتهى //17:05ت م0125